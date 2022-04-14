Doç. Dr. Karadaş: “Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Hayata ve Sanata Dair Çevirimiçi Seminer Günleri’nin konuğu bu kez yapımcı Bünyamin Babaoğlu oldu. Fakültenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden Doç. Dr. Nergiz Karadaş’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Öğrenci-Sektör Buluşması’na YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Afif Ataman, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı başta olmak üzere birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Nergiz Karadaş, yaptığı konuşmada, her meslekte olduğu gibi hızla gelişen teknolojinin sinema sektöründe de rekabeti arttırdığını belirtti. Doç. Dr. Karadaş, “Biz de Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve nitelikli bireyler olarak mezun etmek istiyoruz.

Bu çerçevede bir yandan kaliteli eğitim öğretim ortamında öğrencilerimizi yetiştirirken diğer yandan sektör temsilcileriyle bir araya getiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz sektörü daha yakından tanıma fırsatı bulduğu gibi atölye çalışmaları niteliğinde etkinliklerle iş hayatına yönelik deneyimler kazanıyor. Bu tür seminerlerle öğrencilerimizi iş dünyasıyla bir araya getirerek geleceğe hazırlıyoruz.

Bugün de bizleri kırmayarak davetimize katılan yapımcı Bünyamin Babaoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Bünyamin Babaoğlu’nun tecrübelerini öğrencilerle paylaşması ve sorularını yanıtlamasının ardından seminer son buldu.