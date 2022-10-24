DHBT sınavı geç başvuru tarihi, bedeli ne kadar?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS süreci devam ediyor. Lisans sonuçları ardından KPSS DHBT sınav tarihi bekleniyor. Başvuruları 17 Ekim'de son bulan Dİn Hizmeletleri Alan Bilgisi sınavı için geç başvurular da başlıyor!

KPSS DHBT BAŞVURULARI SONA ERDİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları sona erdi. 7 Ekim 2022 tarihinde başlayan başvurular, 17 Ekim 2022 tarihinde sonlandı.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi geç başvuruları 25 Ekim günü başlıyor. Saat 23:59'da başvuru süreci son buluyor.

Saat 10:15't e başlayacak olan DHBT'de sınav ücreti geç başvuru döneminde yüzde 50 artırımla 172,5 TL'ye denk geliyor.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

DHBT sınavı ise 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları da 16 Aralık günü erişime sunulacak.