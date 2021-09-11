DGS Tercih Sonuçları Açıklandı Mı? DGS Tercih Sonuçları Sorgulama Nasıl Yapılır?

2021 yılında yaklaşık 300 bin adayın katıldığı DGS sonuçları merakla bekleniyor. Önlisans mezunlarının eğitimlerini lisansa tamamlamak için girilen sınavda tercihler verildi ve gözler şuan tercih sonuçlarına çevrildi. Peki DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nereden ve nasıl açıklanacak? DGS sonuç ekranı sorgulama?

27 Ağustos tarihinde başlayıp 7 Eylül saat 23:59:59’da sona eren Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM’nin yüksek sayıda katılımı olan sınavlardan biri olan DGS 300 bine aşkın kişi girdi. Binlerce kişinin girdiği sınavda adaylar eğitimlerini 4 yıla tamamlamanın hayalini kuruyor. Gözler sonuçlar için ÖSYM’ye çevrildi. DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

DGS tercihleri sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

DGS sonuçları ÖSYM’nin açıklama sayfasından T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek sonuçları öğrenebilirler.

DGS nedir? Kimler DGS’ye girebilir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

