DGS Tercih Sonuçları Açıklandı! DGS Tercih Sonuçları Sorgulama Nasıl Yapılır? Sonuçlara nereden ve nasıl bakılabilir?

DGS sonuçları açıklandı

27 ağustos 2021 ve 7 eylül 2021 tarihleri arasında yapılan DGS yerleştirme başvuruları açıklandı. DGS sınavına girmiş ve tercih vermiş adaylar ÖSYM sayfasından TC kimlik numaraları ve Şifreleri ile giriş yaparak, sonuçlarım bölümünden yerleştirme sonuçlarına bakabileceklerdir.

DGS sonuçlarının Açıklandığını ÖSYM başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim." Sözleri ile duyurdu.