DGS Ek Tercih Var Mı? DGS Ek Tercihler Ne Zaman?

2 yıllık bölümlerden mezun olmuş, yada olacak öğrencilerin 4 yıllık bölümlere girmek için katıldığı sınavdır DGS. DGS ile hangi Bölümlere Gidilir? Hangi üniversite Kaçıncı sınıftan Başlatır? DGS Ek tercihler var mıdır? Dgs 'de ikinci yerleştirme var mıdır? Dgs 'de ikinci yerleştirme ne zaman yapılacak? ücretli mi? ücreti ne kadar? Dgs 'de ikinci yerleştirme tarihi belli oldu mu?

2021 DGS sınavına giren yüz binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihlerini tamamladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar DGS'de ek yerleştirme imkanı olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki YKS'de olduğu gibi DGS'de ek yerleştirme var mı? 2021 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılır? DGS yerleştirmelerinde de ek yerleştirmeler oluyor. Adaylar ilk tercihlerinde istedikleri üniversiteye yerleşemezlerse ek yerleştirmelerde bir şansları daha olacak. Peki DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS sınavına girerek eğitimlerini 4 yıllığa çıkarmak isteyen adaylar DGS'de ek yerleştirme var mı sorusuna yanıt arıyor. 2021 DGS sınavına 300 bine yakın aday katıldı. DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını merakla bekleyen adaylar 2021 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılır? sorusunu sormaya başladı.

DGS'de ek yerleştirme var mı?

DGS yerleştirmelerinde yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilir. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılır?

2021 DGS ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. 2020 yılında DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

2021 DGS ek yerleştirme tercihi kimler yapabilir?

2020-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020- DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DGS ek yerleştirme detayları

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler

işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır.

Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

kaynak:Timetürk