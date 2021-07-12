DGS 2021 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
DGS soruları ne zaman açıklanacak? DGS 2021, 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından adaylar soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı.
DGS 2021 soru ve cevapları | DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
DGS’nin ardından meraklı bekleyin başladı. DGS 2021 sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylar puanlarını hesaplayabilmek için soru ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Henüz ÖSYM, DGS sorularını açıklamadı. Geçtiğimiz yıl DGS soru ve cevap anahtarı sınavdan bir gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple soru ve cevap anahtarının 12 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.yeniakit
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