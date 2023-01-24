Devletten 5.104 TL'ye kadar karne ödülü: Takdir, teşekkür alanlar dikkat
Eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başarı Teşvik Programının hayata geçtiğini açıklayarak, karnesini gösteren öğrencilere teşvik verileceğini duyurdu.
Öğrencilerin beklediği ara tatil başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı öğrencilere teşvik kapsamında karne hediyesi niteliğinde nakit ödemesi yapacaklarını belirtmişti.
KARNESİNİ GÖSTERENE ÖDEME
20 milyona yakın öğrenci karnelerini aldı. Karnesini gösteren öğrencilere ne kadar teşvik verileceği ise merak ediliyor.Düzenlemeye göre sosyal yardıma ihtiyacı olup, devlet okullarında eğitim gören ve derece yapan öğrencilere 5.104 TL ödeme yapılacak.
Düzenlemeye göre sosyal yardıma ihtiyacı olup, devlet okullarında eğitim gören ve derece yapan öğrencilere 5.104 TL ödeme yapılacak.
Verilecek olan tutar ise asgari ücret üzerinden hesaplanırken yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilere ise aylık 100 TL destek yapılacağı bildirildi.
Bu ödemeler, ihtiyaç sahibi ailelerin başarı sağlamış çocuklarına yapılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde ilk 3 sıralamaya dahil olan okul genelinde ise ilk 5'te yer alan öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ödeme yapılacak.
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