Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları kaldırılmalı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM'de gerçekleşen haftalık grup toplantısına katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçen Bahçeli, sürpriz bir şekilde üniversite çağrısında bulundu.

Türkiye'de artık üniversite sınavına neşter vurulma zamanının geldiğini belirten Bahçeli, sınavların kaldırılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"TÜRKİYE BU SİSTEME GEÇECEK GÜÇTEDİR"

"Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizi evlatlarımızı yarış atı gibi görmemiş ve müfredat kapsamında başarı ortalaması, olgunlaşma sınavları gibi fırsat eşitliği gözetilerek üniversite geçişi sağlanabilir.

"İNANÇLI NESİL"

Sınavlara neşter vurmanın, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye'nin kalkınma gayesini kamçılayacaktır.

Biz gençlerimize baktığımızda Z kuşağı değil akıl, bilim, inanç, fedakarlık ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünün karşılığını görüyoruz. Onları çok seviyoruz. Hangi düşünceyi savunurlarsa savunsunlar hepsini bağrımıza basıyoruz.