Devamsızlık kaç gün ? Orta okul lise devamsızlık sınırı kaç gün oldu?

2021 Devamsızlıklar kaç gün oldu? Özürlü ve özürsüz devamsızlık sınırı kaç oldu? Kaç gün özürlü ve özürsüz devamsızlık olursa sınıfta kalınır? İşte detaylar...

Devamsızlık kaç gün? Korona salgını nedeniyle geçtiğimiz dönem okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitimle başlamıştı. Salgının seyrine göre kademeli olarak 1. ve hazırlık sınıfları başta olmak üzere bazı sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Salgının ağır seyretmesi neticesinde eğitime uzaktan olarak devam edilme kararı alındı. 18 Haziran’da karnelerin alınmaya başlanmasıyla birlikte 2020 2021 eğitim öğretim 2 Temmuz’da sona ermişti. Yaz tatilinen ardından uzun bir aradana sonra milyonlarca öğrenci 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze olarak ders başı yaptı. Okullar açılmasıyla birlikte devamsızlık gününe ilişkin aramalar da bir hayli arttı. Peki okula devamsızlık hakkı kaç gün? Devamsızlık kaç gün? Ortaokul lise devamsızlık kaç gün 2021. İşte detaylar.

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Devamsızlık süresi özürlü, özürsüz kaç gün?

Ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerin devamsızlık süreleri ne kadardır? Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

Açık öğretim lisesi devamsızlık var mı?

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir.

Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.