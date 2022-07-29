Deva Partisi’nden öğrencilere tercih rehberliği

DEVA Partisi Van İl Eğitim Politikaları Başkanlığı ve İpekyolu İlçe Başkanlığı bünyesinde düzenlenen çalışma, Van İl Başkanlığı binası önünde kurulan stantta yürütülürken, öğrenciler yapacakları tercihleri uzman rehber öğretmenler eşliğinde değerlendiriyor.

“AİLELERİN ÇOCUKLARIN YERİNE KARAR ALMAMASINI TAVSİYE EDİYORUM”

DEVA Partisi Van İl Eğitim Çalışmaları Başkanı Afet Kuşman Özkaçmaz, gerçekleştirdikleri çalışma hakkında yaptığı açıklamada,“Van DEVA İl Eğitim Çalışmaları ve İpekyolu İlçe Başkanlığı olarak, deneyimli rehber öğretmenlerimizin öncülüğünde öğrencilere üniversite tercihinde yardımcı olduk ve devam eden tercih süreci boyunca da yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu ile karşı karşıya kalan adaylar, öncelikli olarak kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri doğrultusunda tercih yapmalılar fakat ülke şartları nedeniyle öğrenciler sınavda yaptıkları sıralama ile meslek belirliyorlar. Bir başka durum ise bazı ailelerin çocuklarının yerine geçerek, çocuklar adına karar verebilmesi ve çocukları adına tercih yapması. Tavsiyem çocukların yerine karar almamaları tercihlerine saygılı olmaları ve belirlediği hedefleri desteklemeleridir.

Ancak böylesi bir tutum gelecekte mutlu, karar verebilen, sorumluluk üstlenen ve ayakları sağlam basan bireyler yetiştirebilmemizi sağlar. Ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığını düşünüyorum. Ekonomik durumu iyi olan öğrenciler çeşitli materyallerle ve birebir özel hocalarla sınav sürecini destekleyebilirken bu tür imkanlara ulaşamayan öğrenciler aynı sınav sürecini yaşıyor ve rekabet ediyor” dedi.

“LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜNİVERSİTELER İLE ETKİLEŞİM HALİNDE OLACAK”

Özkaçmaz konuşmasının devamında lise öğrencilerinin erken yaşta mesleki beceri kazanmalarını destekleyeceklerini ve lise öğrencilerinin üniversiteler ile etkileşiminin artırılacağını belirterek, “Partimizin açıkladığı Yükseköğretim Eylem planımızda, eğitimde birçok sorunun çözümüne yönelik çalışmalarımız olduğu gibi, meslek seçimi için de var. Öğrencilerin Lise yıllarında gelecekteki mesleklerini belirlemeleri için liselerdeki öğrencilerin üniversiteler ile etkileşiminin artırılması, öğrencilerin erken yaşta mesleki beceri kazanmalarının desteklenmesi için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve üniversitelerin geri beslemeli bir sistem ile çalışmasını sağlayacağız. Gençlerin gelecekteki meslek seçimlerini kolaylaştıracak ve meslekleri tanımalarını sağlayacak bilgilendirme ve saha çalışmalarını destekleyeceğiz.

Lise öğrenimi sırasında öğrencilerin üniversite kampüslerinde ders alabilmesini, akademisyenlerin derslerine girmelerini, üniversitelerin lise müfredatına etkilerini, liselerin yönetiminde akademik yöneticilik yapanların dahil olabilmelerini destekleyeceğiz. Örneğin, yeniden tasarlanarak açılacak Tarım Liselerinin Ziraat, Veterinerlik, Su Ürünleri fakülteleriyle ; Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği ve işletme Fakültelerinden açılacak Teknoloji ve Bilişim Liselerinin Elektronik, Bilgisayar, Makina; Genetik ve Tıp gibi Fakültelerden tekrar güncellenerek önemi artırılacak Fen Liselerinin Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Tıp Fakültelerinden; Sosyal Bilimler Liselerinin İşletme ve İktisat Ve Fen-Edebiyat fakültelerinden; Yenilenecek Sağlık Liselerinin Tıp fakültelerinden fayda sağlamalarını destekleyeceğiz.

Eğitim Fakülteleri için ise bazı liselerin uygulama lisesi olmasını sağlayacağız. Üniversitelerin liselere dönük kredili programlar açmasını, laboratuvarlarında, "Makerspace" ve kuluçka merkezi gibi inovasyon merkezlerinde yaz okulu gibi programları açmasını teşvik edeceğiz. Yapmış olduğumuz çalışma 27.07.2022-04.08.2022 tarihleri, 18:00-21:00 saatleri arasında Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan DEVA Partisi Van İl Başkanlığı binası önünde düzenleniyor. Tercih yapacak olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” ifadelerini kulandı.