Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Van genelinde düzenlenen ‘Etüt Van’ projesinde dereceye giren Özalplı öğrencilere ödülleri verildi.
Van genelinde düzenlenen ve 13 ilçenin katıldığı ‘Van Etüt’ projesinde dereceye giren öğrencilere, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır tarafında ödülleri verildi. Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen törene Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Van genelinde düzenlenen ve 13 ilçenin katıldığı ‘Van Etüt’ projesinde dereceye giren öğrencilere, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır tarafında ödülleri verildi. Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen törene Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.iha
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10