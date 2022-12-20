Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Van genelinde düzenlenen ve 13 ilçenin katıldığı ‘Van Etüt’ projesinde dereceye giren öğrencilere, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır tarafında ödülleri verildi. Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen törene Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Van genelinde düzenlenen ve 13 ilçenin katıldığı ‘Van Etüt’ projesinde dereceye giren öğrencilere, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır tarafında ödülleri verildi. Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen törene Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.iha