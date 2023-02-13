Depremin vurduğu 10 ilimizde okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı

Bakan Özer, depremden sonra okulların takvimiyle ilgili sürece dair açıklamalar yaptı. 1 Mart'a dek ara verildiğini hatırlatan Özer, "1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. İl bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız" ifadelerini kullandı.

"1 MART'TA BAŞLAYACAK DEMİYORUZ"

Malatya'dan CNN Türk canlı yayınına bağlanan Bakan Özer şunları söyledi:

10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz.

"YENİ ÖĞRETMENLER ATAYABİLİRİZ"

Hasarımız diğer binalara göre çok az. Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız.

Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız. Yakınlarını kaybeden öğretmenlerimiz var, hepsi idari izinde. MEB'in tüm imkanları öğretmenlerimizin yanında. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.

LGS TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sınavla ilgili tarih açıklamadık. Koşullara göre tarihi belirleyeceğiz. LGS sınavının tarihini inşallah daha sonraki günlerde açıklayacağız.

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