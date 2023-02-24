Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "OHAL Bölgesinde Öğretmen ve Bakanlık Personeline Yer Değişikliği Hakkı!

Bakanımız Mahmut Özer, 4 eğitim sendikasının temsilcileriyle görüştü. Toplantıda yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3’e çıkarılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Süperhaber