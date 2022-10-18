Cumhuriyetin 99. yılında TEGV’den Vanlı çocuklara müjde

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), miras bağışçısı Nirun Şahingiray’ın adını ve anısını yaşatmak üzere yeniden inşa edilen Van Eğitim Parkı, 28 Ekim’de açılıyor.

EĞİTİM 18.10.2022, 15:00
Cumhuriyetin 99. yılında TEGV’den Vanlı çocuklara müjde

1999 yılından bu yana 3 bin 200 gönüllüsünün desteğiyle faaliyetlerini sürdüren ve 135 bini aşkın çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan TEGV Van Eğitim Parkı, pandemi nedeniyle etkinliklerine bir süre ara vermiş ve bu süreçte ise parkın yeniden inşa edilmesi kararı alınmıştı.

27 Mayıs’ta coşku ve heyecanla temel atma töreni gerçekleşen Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın büyük bir özveri ve titizlikle devam eden inşaat çalışmaları tamamlanıyor. 28 Ekim tarihinden itibaren Vanlı çocukların buluşma noktası olmaya hazırlanan TEGV etkinlik noktasının açılışı için geri sayım başladı.

Bin 850 metrekarelik kapalı ve 12 bin 900 metrekare açık alana sahip olan eğitim parkında, çok amaçlı salon, kütüphane ve çeşitli etkinlik odalarının yanı sıra futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu ile çok amaçlı spor sahası çocukların hizmetine sunuluyor. Çocukların tarım deneyimini yaşayabilecekleri özel bir alan da bulunan eğitim parkı, tasarım süreci boyunca ilgili diğer disiplinlerle birlikte çalışılarak sürdürülebilir bir ‘yeşil’ kampüs elde etme hedefiyle geliştirildi.

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