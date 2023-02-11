Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaza kadar üniversiteler uzaktan eğitim olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin etkilediği illerdeki ziyaretlerine devam ediyor.

Diyarbakır'a gelen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremlerin verdiği hasarı vurgulayarak "Bu depremlerin artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın Diyarbakır'daki açıklamalarından satır başları:

"99 DEPREMİNDEN 3 KAT DAHA YIKICI"

Bu depremler ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcıdır.

Bu depremlerin artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır.

"İKİNCİ DEPREM NİSPETEN DAHA AZ CAN KAYBINA YOL AÇTI"

Arazilerde oluşan devasa yarıklar depremin şiddetinin işaretleridir. İkinci deprem gündüz yaşanması sebebiyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. İlk depremdeki hasarlı binaları tümden yıkarak hasarın ciddi şekilde artmasına yol açtı.

Sayılarını yüz binlerle ifade edebileceğimiz bina da hasarları sebebiyle oturamaz hale geldi.

Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem, neredeyse bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açmıştır.

CAN KAYBI 21 BİN 43'E ULAŞTI

Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaştı. 80 bin 97 insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

Sadece Hazine Maliyeden bu işler için 100 milyar ayırmış durumdayız.

Maalesef bazı odaklar ahlaksızca, edepsizce bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde bile saldırı peşinde.

ÜNİVERSİTELER YAZA KADAR TATİL EDİLDİ

Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi tadil ederek KYK yurtlarını misafirler için kullanacağız.

13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan ayındaki celpleri mayıs ayına ertelendi.

Süperhaber