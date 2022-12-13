Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Burs miktarları artırıldı

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme dair açıklamarda bulundu ve öğrencilere müjde niteliğinde bir haber verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenilere verilen burs rakamlarının artırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Lisans öğrencilerinin bursu 850 liradan 1250 liraya çıktı

"Son müjdemizi de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın göreve geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktorada 2550 liraya yükseltmiştik.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yardımını aylık 750 liradan 1800 liraya çıkardık, hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum; lisans öğrencilerinde 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liraya çıkartıyoruz.

Başarı Teşvik Programı

Öğrencilerimize sesleniyorum, gençlerimize sesleniyorum. Başarı Teşvik Programı. Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan, dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar desteği vereceğiz.

YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız.

Aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarında işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor, sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık."

Ensonhaber