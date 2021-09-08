Covid-19 Hattı Nedir? Kimler Yararlanabilir? Okullara Covid hattı geliyor!

Milli Eğitim Bakanlığının korona virüse karşı çok sıkı tedbirler aldı. Okullarda eğitimin yüz yüze başlamasına karşılık yeni ve önemli tedbirler almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı okullara covid-19 destek hattı getirdi. covid-19 Hattı nedir? Covid-19 hattı kimler kullanacak? Kimler Covid-19 Destek hattından yararlanabilir?

Kimler Covid Destek Hattından Yararlanabilir?

Milli Eğitim Bakanlığının korona ile mücadele de aldığı tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara covid destek hattı getirdi. Okulda ya da eğitim kurumunda covid vakası ya da temaslı olması durumunda, okul yöneticileri ya da öğretmenlerin kullanabileceği covid destek hattı hizmet vermeye başlayacak. Covid destek hattına yapılan ihbarda, covid destek hattında hizmet verenler gerekli yönlendirmeleri yapacak.

Covid Destek Hattı Nedir?

Covid destek hattına yapılan ihbarda, covid destek hattında hizmet verenler gerekli yönlendirmeleri yapacak.

Covid-19 destek hattı: 444 0 632