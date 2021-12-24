Çatak'ta eğitime 1 gün ara verildi

Çatak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı. Alınan kararda, “İlçemizde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yollarının kapanmasından kaynaklı eğitim veren örgün yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri için 24 Aralık 2021 günü eğitime 1 gün ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve gebe personellerin ise aynı gün idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır” denildi.İHA