Bursluluk sınavı ne zaman bitecek? 2021 İOKBS sınavı saat kaçta başlıyor?
İlk öğretim öğrencilerinin dört gözle beklediği bursluluk sınavı İOKBS saat kaçta ve ne zaman bitiyor?
İlk öğretim öğrencilerinin dört gözle beklediği bursluluk sınavı İOKBS saat kaçta ve ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenelenen Bursluluk sınavına girecek öğrenciler artık son hazırlıklarını tamamlayıp sınavı bekliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği sınav giriş belgeleri MEB tarafından erişime açıldı. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların katıldığı Bursluluk sınavının (İOKBS) kaçta başlayıp kaçta bittiği araştırılıyor. İşte detaylar...
Bursluluk sınavına katılacak olan adaylar giriş belgelerini “meb.gov.tr” adresinden alabilecekler. TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu girilerek belgelere ulaşılabilecek. Böylece sınaa giriş hakkı elde etmiş olacaklar.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00’da başlayacak. Adayların sınavdan bir süre önce merkezlerde olması gerekiyor. İOKBS sınavı 120 dakika sürecek. Yani bursluluk sınavı saat 12'de bitecek.
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|7
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|3
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|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
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|3
|5
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|4
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|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
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|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
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|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
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|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
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|3
|5
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|3
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|2
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|2
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|1
|17. Newcastle
|3
|1
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|0
|19. Norwich City
|3
|0
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|3
|0