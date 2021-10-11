Boş Derse Giren nöbetçi öğretmen ek ders ücreti alır mı? Boş derse giren nöbetçi öğretmene hangi durumlarda ücret ödenir?
Okulların açılması ile beraber öğrenciler ve öğretmenler yüzyüze eğitime başladılar. Yüz Yüze eğitimin başlaması ile beraber bazı nedenlerden dolayı derslerin bazıları boş geçebiliyor. Derslerin boş geçmesini istemeyen idare genelde nöbetçi öğretmen veya dersi olmayan bir öğretmen görevlendirir. Peki, boş derse giren bir öğretmen o dersin ücretini alır mı? Boş Derse Giren nöbetçi öğretmen ek ders ücreti alır mı? Boş derse giren nöbetçi öğretmene hangi durumlarda ücret ödenir? Boş derse sadece Nöbetçi öğretmen mi girebilir?
Okulların açılması ile beraber öğrenciler ve öğretmenler yüzyüze eğitime başladılar. Yüz Yüze eğitimin başlaması ile beraber bazı nedenlerden dolayı derslerin bazıları boş geçebiliyor. Derslerin boş geçmesini istemeyen idare genelde nöbetçi öğretmen veya dersi olmayan bir öğretmen görevlendirir. Peki, boş derse giren bir öğretmen o dersin ücretini alır mı? Boş Derse Giren nöbetçi öğretmen ek ders ücreti alır mı? Boş derse giren nöbetçi öğretmene hangi durumlarda ücret ödenir? Boş derse sadece Nöbetçi öğretmen mi girebilir?
Boş Derse Giren Öğretmene Ek ücret ödenir mi?
MEB'in yayınladığı yazılı açıklamaya göre boş derse giren nöbetçi öğretmen ek ders ücreti görev aldığı okul/kurum tarafından ödenir.
Akabinde "Boş derse giren nöbetçi öğretmene hangi halde ücret ödenir?" MEB´in BİMER üzerinden verdiği cevaba göre, nöbetçi öğretmenin dersi okutması halinde ders ücreti verilmesi, sadece süküneti sağlamak üzere derste bulunması halinde ise ek ders ücreti verilemeyeceği belirtmiştir.
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