Bölümleri kapatılan üniversiteler hangileri?
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda bazı üniversitelerin bölümleri da kapatıldı.Bölümleri kapatılan üniversiteler hangileri?
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda bazı üniversitelerin bölümleri da kapatıldı Söz konusu kararla,
Bayburt Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Işık Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatıldı.yeniakit
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