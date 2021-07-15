Boğaziçi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Rektörlüğü görevine atanan Melih Bulu'nun görevi son buldu.

Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Melih Bulu'nun yerine henüz yeni bir isim atanmadı.

Bilindiği üzere Melih Bulu'nun göreve atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler eylemlere başlamıştı.

Yaklaşık 6 aydır devam eden eylemler nedeniyle okulda tansiyon oldukça yüksekti.