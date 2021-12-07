BİLSEM sınavı ne zaman 2022? MEB BİLSEM sınavı tarihi belli oldu mu 2022?

Özel yetenekli çocuklar için Bilsem sınavları yapılıyor. Bilsem sınavları özel yetenekli çocukların ön plana çıkmasını sağlayan bir sınav. Peki Bilsem sınavları ne zaman saat kaçta tarihleri belli oldu mu? 2021

EĞİTİM 07.12.2021, 11:35
BİLSEM sınavı ne zaman 2022? MEB BİLSEM sınavı tarihi belli oldu mu 2022?

Özel yetenekli çocuklar için Bilsem sınavları yapılıyor. Bilsem sınavları özel yetenekli çocukların ön plana çıkmasını sağlayan bir sınav. Peki Bilsem sınavları ne zaman saat kaçta tarihleri belli oldu mu? 2021

BİLSEM sınavı ne zaman 2022? MEB BİLSEM sınavı tarihi belli oldu mu 2022?

Biirinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin katılım gösterebileceği olan BİLSEM  (Bireysel Değerlendirme) sınavlarının 2022 yılının hangi tarihinde yapılacağı merak konusu oldu. Özel yetenekli çocukların ön plana çıkmasını sağlayan bu sınavlarda, çocukların erken yaşlarda fark edilmesi ve eğitime başlanması hedeflenmektedir. Daha çok velilerin merak ettiği "BİLSEM sınavı ne zaman 2022? MEB BİLSEM sınavı tarihi belli oldu mu 2022?" sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM sınavının 2022 yılı için tarihi henüz belli olmadı.

Önümüzdeki günlerde tarihlerin belli olması beklenen sınava, geçtiğimiz yıl  25 Kasım-6 Aralık tarihinde başvurular gerçekleşmişti.

BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 1- Kayıt Formu

2- Veli Muvafakat Belgesi

3- Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 2 Adet Fotoğraf

5- Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Diğer senelerden farklı olarak 2019 - 2020 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebildi. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

BİLSEM yani Bilim ve Sanat Eğitim Merkezine öğrencilerin seçilmesi her yıl belli tarihler arasında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Sınav İlkokula giden 1-2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerini kapsar. Sınav online olarak tablet üzerinden yapılır. Başvuru işlemi için öncelikli olarak velilinin ücreti yatırması ve sonrasında da sınıf öğretmeninden gözlem formunun doldurulmasını ister. Bu sınava başvurular bireysel olarak yapılır. Öğretmenin doldurmuş olduğu form ile birlikte öğrenci aday olarak gösterilmiş olur.

BİLSEM Gözlem formu e-okul üzerinden doldurulmaktadır. Öğrenci özellikle resim, müzik ve zihinsel yetenekler bakımından kendi arkadaş grupları içerisinde daha ileri düzeyde fark ediliyorsa sınıf öğretmeni bu sayede öğrencinin başvurusunu da yapmış olur. Bunun için öğretmenin de kanaati burada oldukça önemlidir. BİLSEM’ e başvuru yapılırken her öğrenci farklı kategorilerde işlem yapabilirler. Ancak başvuru için önemli olan velinin ve öğretmenin talep etmesidir.  Öğrenci 1-2 sınıfa devam ederken aday gösterilmişse bu durumda grup tarama sınavına girmesi gerekir. BU sınava girecek olan öğrencilerin listesi ise MEB'in resmi internet sitesi olan http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanır.

 BİLSEM'DE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

kaynak:bölge gündem


 

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