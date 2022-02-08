Bilsem sınavı ne zaman? 2022

BİLSEM 2022 ön değerlendirme uygulamaları 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ön değerlendirme, genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

2022 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN "BİLSEM" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 225 olan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sayısını yıl içinde 350'ye çıkartmak istediklerini bildirdi.

Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Valilik'te, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Konya'nın eğitim yatırımlarının yapılması ve eksiklerin giderilmesi konusunda değerlendirmede bulunduklarını aktaran Özer, kentte Milli Eğitim Bakanlığının ciddi yatırımlarının bulunduğunu vurguladı.

KONYA'YA 1,3 MİLYAR LİRALIK EĞİTİM YATIRIMI

Özer, Konya'da yaklaşık 700 milyon liralık yatırımın sürdüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugünkü değerlendirmemizde 20 yeni okul yatırımını da bu 700 milyon liralık yatırımın içerisine dahil ettik. Bunların içerisinde Karatay'dan Meram'a ve diğer tüm ilçelere, özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesindeki ikili eğitimlerin ortamdan kaldırılması ve anaokulu ihtiyacının karşılanması bağlamında tüm taleplere olumlu şekilde yaklaştık. Yaklaşık 500 milyon liralık 20 okul yatırımını da Konya'mıza kazandırmış olduk. İlave olarak okullarımızdaki güçlendirmeyle ilgili yaklaşık 100 milyon liralık talebi de olumlu olarak değerlendirdik. Onların da güçlendirmelerini Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım Planı içerisine koyduk. Hem mevcut yatırımlar hem de bugünkü ilave verdiğimiz yatırımlarla Konya'mıza 2022 yılındaki eğitim öğretim yatırımlarının toplam bütçesi 1,3 milyar liraya çıktı."

BİLSEM SAYISI ARTIYOR

Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesiyle ilgili Türkiye'nin her noktasında BİLSEM'in olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Şu anda 225 Bilim ve Sanat Merkezleri var. İnşallah 2022 yılında bunları 350'ye çıkartmak istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar bu merkezlerin hem illerimizde hem de ilçelerimizde erişilebilirliğini kolaylaştırmak istiyoruz. Vatandaşımızın çocuklarının, BİLSEM için ilçeler arası seyahat yapmasını istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar bulundukları yerlerde hizmet almasını istiyoruz. Bu kapsamda Konya'mızda 5 BİLSEM vardı, 5 daha verdik. Yani bugün itibariyle Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli, Kulu ve Çumra'ya birer lise kuracağız ve Konya'da BİLSEM'i 10'a çıkartmış olacağız."

Özer'e Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Halil Etyemez, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük eşlik etti.

Kaynak:A haber

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