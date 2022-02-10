Başkale'de Kar Tatili! 11 Şubat 2022

WanHaber - Haber Merkezi

Başkale Kaymakamlığı, ilçe genelinde eğitime 11 Şubat Cuma günü ara verildiğini duyurdu.

Başkale Kaymakamlığı sosyal medya hesabından "Yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Şubat 2022 Cuma (yarın) ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." paylaşımında bulundu.