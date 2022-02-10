Başkale'de Kar Tatili! 11 Şubat 2022
Başkale Kaymakamlığı, ilçe genelinde eğitime 11 Şubat Cuma günü ara verildiğini duyurdu.
WanHaber - Haber Merkezi
Başkale Kaymakamlığı, ilçe genelinde eğitime 11 Şubat Cuma günü ara verildiğini duyurdu.
Başkale Kaymakamlığı sosyal medya hesabından "Yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Şubat 2022 Cuma (yarın) ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." paylaşımında bulundu.
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|40
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|37
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|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
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|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
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|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
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|10. Boluspor
|20
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|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
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|36
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|20
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
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