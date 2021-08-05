Bakan Selçuk: “Telafide yeni dönem başlıyor”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telafide yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

EĞİTİM 05.08.2021, 17:01 05.08.2021, 17:07
Bakan Selçuk: “Telafide yeni dönem başlıyor”

Bakan Selçuk, “TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

#eba #MEB #bakan ziya selçuk #Bakan Selçuk: Telafide yeni dönem başlıyor
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