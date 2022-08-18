Bakan Özer’den ‘Akademik Gelişim ve Kariyer Planlama Toplantısı’na sürpriz ziyaret

Öğretmenlerin gelecek eğitimlerde içeriklerin farklılaştırılarak mesleki gelişimle ilgili daha fazla eğitime yer verilmesi ve sınav yöntemine ilişkin önerilerini alan Bakan Özer, amaçlarının öğretmenlerin şartlarını daha iyi noktaya taşımak olduğunu belirterek, önerileri değerlendireceklerini ifade etti.

Takvime göre 18 Temmuz’da başlayan uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül’de tamamlanacak.

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimlerin tamamlanmasının ardından eylül ayında yazılı sınava yönelik örnek soru kitapçığı yayımlayacak.