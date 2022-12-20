Bakan Özer tarihi açıkladı! Tüm öğrencilere ücretsiz olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili için başvurularını 9 Ocak'ta başlatacakları ücretsiz kurslara öğrenci ve öğretmenlerin bulundukları illerde katılabileceklerini bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, ilk kez geçen yaz tatilinde açılan İngilizce, matematik, bilim ve sanat kurslarına öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini, bu nedenle devam etmesini istediklerini ifade etti.

Özer "Yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurslarımızla tüm öğrencilerimizin yanındayız. 21 Ocak 2023'te başlayacak kurslar 5 Şubat 2023 Pazar gününe kadar devam edecek. Ocak ayı başında öğrencilerimizin başvurularını alacağız." bilgisini paylaştı.

Yarıyıl tatili başvuru takvimi

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak 2023 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl dönemi matematik ve İngilizce kursları için öğretmen başvuruları 7-11 Ocak 2023, öğrenci başvuruları 12-17 Ocak 2023'te okullara yapılacak.

Öğrenciler, matematik ve İngilizce kurslarının her ikisine de başvurabilecek, bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara kayıt olacak. İki kursa katılan öğrenci, haftada 40 saat ders almış olacak.

BİLSEM kursları için öğretmenler başvurularını 2-6 Ocak 2023, öğrenciler 9-13 Ocak 2023'te yapacak. BİLSEM kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.

İnternethaber