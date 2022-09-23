Bakan Özer duyurdu! Sonuçlar açıklandı 70 bin öğrenci hak kazandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili sürecin tamamlandığını belirtti.

Bakan Özer “Bugün itibari ile sonuçlar açıklanıyor. 70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı. " dedi ve şöyle devam etti:

Biliyorsunuz aylık burs ücreti Temmuz- Aralık dönemi için 664 TL olarak belirlendi. Gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ile eğitimde sosyal politikaları destekleyen başarılı ama imkanı yetersiz olan öğrencileri burslar ile destekleme ile ilgili kararlı bir şekilde süreçleri yönetiyor”