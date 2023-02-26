Bakan Özer duyurdu! O ilde eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da yaptığı açıklamada yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Özer Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini açıkladı. Özer konuşmasında "Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi. Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihiyle ilgili önceki açıklamada illerin 3 kategoriye ayrıldığı söylenmiş, Adana için de 1 Mart tarihi verilmişti.

EĞİTİM 26.02.2023, 17:07 26.02.2023, 17:10
Bakan Özer duyurdu! O ilde eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz'

Adana'da okullar ne zaman açılacak? Daha önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından, deprem bölgesi olan Adana'da okulların açılacağı tarih 1 Mart olarak açıklanmıştı. Ancak Adana'da okulların eğitim öğretime başlangıç tarihiyle ilgili yeni bir gelişme oldu. Gelişmeyi Bakan Özer duyurdu. Özer, açıklamasında "Adana'da 1 Mart itibarıyla eğitime başlayacağımızı açıklamıştık. Başlangıç tarihini 13 Mart'a ertelemiş bulunuyoruz." dedi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

"ÇOCUKLARIMIZA VERDİĞİMİZ DESTEKLERDE ŞU ANA KADAR HİÇBİR KESİNTİ OLMADI"
Özer, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 71 ilde eğitim öğretimi 20 Şubat'ta başlattıklarını anımsattı.

10 ilde de eğitimi normalleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Özer, "Şu anda 10 ilde eğitim öğretime ara verilmiş olsa dahi çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda çocuklarımıza verdiğimiz desteklerde şu ana kadar hiçbir kesinti olmadı. Önceliğimiz sıklıkla ifade ettiğimiz gibi müfredata dayalı eğitim değil bu 10 ilde. Çocuklarımızı düşünüyoruz, çocuklarımızın psikososyal, duygusal sağlamlıklarına destek vermek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. " dedi.

Özer, 10 ildeki eğitim çalışmaları hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 10 ilde, her ne kadar eğitim öğretime şu an itibarıyla ara verilmiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Çadır bölgelerinin tamamında psikososyal destek çadırlarında okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımıza sürekli etkinlikler düzenleyerek onların travmaları atlatmalarına destek oluyorlar. Yine 131 okul öncesi çadır ve konteynerle de eğitim öğretime destek vermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda yine 18 ilkokul kurduk çadırlarda, konteynerlerde, 12 ortaokul kurduk. Bir de ilk kez Malatya'da 1000 kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk. Şu anda orada da yine müfredata dayalı değil, öğrencilerin psikososyal sağlamlığını desteklemek için öğretmenlerimiz eğitim vermeye devam ediyorlar. Yine bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Mehmetçik okullarını da devreye soktuk hızlı bir şekilde. Bu hafta içerisinde de İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımızla birlikte yeni okulları kurmaya devam edeceğiz."

TRT EBA İZLENEBİLMESİ İÇİN KONTEYNERLERE TELEVİZYON
Bakan Özer, konteyner kentlerde prefabrik okulları kurmak için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirerek, "Konteyner kentlerde sadece prefabrik okulları değil, bakanlık olarak televizyon da kuruyoruz. Öğrencilerin TRT EBA'yı takip edebilme imkanına kavuşmaları için." diye konuştu.

LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencileri ile YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerinin durumu hakkında sorular geldiğini ifade eden Özer, bu öğrenciler için ilk adım olarak ikinci dönemin konularını sınav kapsamından çıkarttıklarını açıkladıklarını anımsattı.

Özer, "1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için 510 noktada destekleme yetiştirme kurslarını hizmete alacağız. Böylece bu çocuklarımızın sınava hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Özer, 10 ilde çok dinamik bir süreç yaşadıklarını, her geçen gün değişen verilere göre kararlarını güncellediklerini belirtti.

Daha önce Adana'da 1 Mart'ta eğitim ve öğretime başlanacağını açıkladıklarını anımsatan Özer, "Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart tarihinde yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile diğer ilgililer de yer aldı. (AA)

İLLER 3 KATEGORİYE AYRILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama yapmıştı. Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetmişti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

Mynet

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