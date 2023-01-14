Bakan Özer'den öğretmenlere atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merak edilen soruları cevaplarken öğretmen adaylarına da müjde verdi: Bu sene atama kesin.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA AÇIKLANACAK

Türkiye gazetesine konuşan Özer, "Son yirmi yılda öğretmen atamasının yapılmadığı hiçbir dönem olmadı. Bu yıl da mutlaka atama yapacağız. İhtiyacımız olan alanlara ağırlık vereceğiz. Herkes müsterih olsun, çalışmalarımız tamamlandığında süreci paylaşacağız" dedi. Özer, hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köylerde okulların açılacağını da belirtti.

Kopyayla gündeme gelen açık lise tartışmalarına da değinen Bakan Özer, "Dar bir kesim spekülasyon yapıyor. Başarımızı gölgelemeye çalışıyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı, "6 Şubat'tan itibaren okul öncesi eğitimdeki bütün öğrencilerimize ücretsiz yemek vereceğiz. Aile Okulu projesinden 2,5 milyon kişi faydalanacak" ifadelerini kullandı.

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