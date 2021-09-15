Bakan Özer açıkladı! 1 ilde yüz yüze eğitime ara verildi
Diyarbakır'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sadece 21 sınıfımızda vaka veya yakın temaslı ile yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız" dedi.
Diyarbakır'a sabah saatlerinde gelen ve valilik binasına geçen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılandı.
Açıklamanın ardından İl Değerlendirme Toplantısı'na geçildi.
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