Bakan Özer açıkladı! 1 ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Diyarbakır'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sadece 21 sınıfımızda vaka veya yakın temaslı ile yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız" dedi.

EĞİTİM 15.09.2021, 13:42
Bakan Özer açıkladı! 1 ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Diyarbakır'a sabah saatlerinde gelen ve valilik binasına geçen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılandı.

Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da 19 bin derslik bulunduğu dile getirip, "Sadece 21 sınıfımızda bir vaka veya yakın temaslı nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız. 19 bin sayısıyla 21'i karşılaştırdığımızda, süreç oldukça kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı Covid vakası nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valilikler kanallarıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından İl Değerlendirme Toplantısı'na geçildi. 

Kaynak: YeniAkit

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer #mahmut özer #yüz yüze eğitim
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