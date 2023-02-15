Bakan Özer: 10 ilde taşımalı eğitim başlayacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

71 İLDE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Özer, "71 ilde 20 Şubat tarihi ile eğitim-öğretim başlayacak" açıklamasında bulundu.

Mahmut Özer'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

10 İLDE TAŞIMALI EĞİTİM BAŞLAYACAK!

Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız.

TÜM ÇALIŞMA HAFTA SONU TAMAMLANACAK

10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

Haber7