Bakan Mahmut Özer müjdeyi verdi! Tüm öğrenciler faydalanacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı son dakika açıklamasında 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu uygulamasının başlayacağını duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız."
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