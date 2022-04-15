Av yasağı başlayan inci kefalinin korunması için okullarda eğitim

Yasak döneminde kaçak avcılara karşı sürekli denetimler yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, üreme göçünün en yoğun görüldüğü Erciş ve Muradiye'deki okulları ziyaret edip, inci kefalinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla eğitim çalışması başlattı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik tür olan inci kefalinde üreme dönemi 15 Nisan- 15 Temmuz için av yasağı başladı. Tatlı suya göçüyle görsel güzellik sunan inci kefalinin av yasağı öncesinde balıkçılar, dün son kez göle attıkları ağlarını çekti, tekneler ise kıyıya yanaştırıldı. 90 günlük yasak dönemi boyunca karadan jandarma, polis, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl üzerinde de bu yıl ilk kez Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri kaçak avcılık yapanlara karşı denetim gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de üreme göçünün en yoğun görüldüğü Erciş ve Muradiye ilçelerindeki 10 okulu ziyaret ederek, inci kefalinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışması başlattı. Eğitimler, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personeli tarafından veriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş da Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında gençleri bilinçlendirmek amacıyla göl çevresindeki okullarda bilinçlendirme eğitimlerine başladıklarını ve devam edeceklerini söyledi. (DHA)