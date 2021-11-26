AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2021-2022 Yılı AUZEF Güz Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı'nın ne zaman yapılacağı kesinleşti. İÜ AUZEF Sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. Son olarak 2021-2022 Yılı AUZEF Güz Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

İstanbul Üniversitesi 2022 Yılı AUZEF Güz Dönemi Ara Dönem Sınavı (Vize) Hangi Tarihte?

2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açık öğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

VİZE, BİTİRME, TELAFİ VE TEK DERS SINAVI TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 30-31 Ekim 2021 tarihlerindedir.

Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihleri arasındadır.

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasındadır.

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihleri arasındadır.

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi) Sınavı 22-23 Ocak 2022 tarihleri arasındadır.

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi) Sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihleri arasındadır.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022 tarihindedir

kaynak:kamu ajans