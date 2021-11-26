AUZEF güz dönemi sınav sonucu açıklandı mı? AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı ara sınav tarihi ile AUZEF güz yarıyılı ara sınavların nasıl yapılacağı yüz yüze mi online olarak mı yapacağı merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi AUZEF yaptığı son dakika açıklaması ile hem 2021 AUZEF güz dönemi ara sınavı tarihini hem de AUZEF güz dönemi vize yarıyılı ara sınavın nasıl olacağı konusunda bilgi verdi. Peki AUZEF güz yarıyılı ara sınav ne zaman 2021 2022? AUZEF güz yarıyılı ara sınav yüz yüze mi yapılacak?

AUZEF vize sınav tarihi 2021 AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesinin (AUZEF) ara sınav tarihleri belli oldu. AUZEF’ten yapılan açıklama sonrası AUZEF vize sınav tarihi 2021, AUZEF güz dönemi ara sınavı, AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi netleşmiş oldu.

AUZEF ara sınavlar yüz yüze mi olacak?

Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda ara sınavlar yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13 - 14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

İstanbul Üniversitesi konu ile ilgili açıklama yayınladı: 2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) Duyurusu: Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda 2021 2022 AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

Siz değerli öğrencilerimizin ve genel toplum sağlığının korunması adına sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrencilerimiz kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

2021 AUZEF güz dönemi ara sınav sınav merkezleri ne zaman yapılacak?

Riskli grupta (Covid-19 pozitif/ temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır. AUZEF sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

kaynak:yeni akit