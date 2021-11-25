AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman?

Hafta sonu güz dönemi vize sınavlarının yapılmasıyla şimdi gözler final sınavının tarihlerinde peki AUZEF final sınavı ne zaman yapılacak? AUZEF final sınav tarihleri belli oldu mu?

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu final sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi göz dönemi sınavları 13-14 Kasım tarihlerinde yüz yüze yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler gözlerini finallere çevrildi. Peki, AUEF finaller ne zaman?

AUZEF güz dönemi sınavları 13-14 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Ara sınav itiraz süreci nasıl olacak?

AUZEF ara sınavlarına giren ve sınav itirazında bulunacak olanlar ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. AUZEF'ten yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ ve SINAV İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.