AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AUZEF uzaktan ve açıköğretim fakültesinde okuyan öğrencilerin hafta sonu final sınavları yapıldı. Yapılan sınavların ardından öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Peki AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Önümüzdeki hafta sonuçların açıklanması bekleniyor.