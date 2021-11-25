AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, ne zaman yatacak? 2021 AUGİS sınav ücretleri kaç TL?

AÖF sınavı ne zaman yapılacak? AÖF takvimi oldu mu? AÖF sınavı ne zaman saat kaçta hangi gün? Gözetmen sınav ücretleri ne kadar?

AUGİS SINAV ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

AÖF sınavlarına görevli olarak katılacak salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan öğretmenlerin sınav ücretlerinin yatacağı tarih henüz açıklanmadı. AUGİS ödeme tarihleri belli olduğu zaman haberimize eklenecek.

AUGİS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bu haftasonu 27-28 Kasım tarihinde AÖF sınavları gerçekleştirilecek. İşte yeni görevli ücretleri;

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL

Salon Başkanı 200 TL

Gözetmen 170 TL

Öğretmenler gözetmenlik yapmak için birçok sınava başvurabiliyorlar. İşte onlardan bazıları:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Üniversiteye geçiş sınavı olarak bilinen YKS sınavının bu yıl da Haziran ayında düzenlenmesi planlanıyor. Üç farklı oturumda yapılan bu sınava geçen sene 4 milyona yakın öğrenci katılmıştı.

İlk ve Ortaokul Bursluluk Sınavı (İOKBS)

Öğrencilere ekonomik destek olmak için düzenlenen bursluluk sınavı sonrasında, sınavda başarılı olan öğrencilere burs yardımı yapılıyor. 2021 yılında düzenlenen OKBS sınavına yaklaşık 1.5 milyon öğrenci katılmıştı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

KPSS lisans oturumları, memur alımı için gerçekleşmişti, bu yıl ek olarak KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları da düzenlenecek. KPSS sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT gibi birçok oturum uygulanacak.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)

8. sınıf öğrencilerine yapılan sınavda, sayısal ve sözel olmak üzere 2 oturum bulunuyor. 2021 yılında Haziran ayında yapılan sınavın bu yılda aynı tarihlerde yapılması bekleniyor.

kaynak:türkgün