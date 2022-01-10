Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda konuşuyor. Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin kişilik atama için ay sonunu işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Türk ekonomisi sanayisi ve eğitim sistemi açısından çığır açan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. OSB'lerimiz eğitim alanında sorumluluk üstleniyor. Teori ile pratiği başarı ile buluşturan bu projenin ülkemiz, öğrenci, öğretmenlerimiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum.

"EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÇIKMAZA SÜRÜKLENDİ"

Ülkemizin sanayileşme konusunda geri bırakılması kötü niyetli bir senaryodur. Kalkınma yarışına girdiğimiz ülkeler hızla gelişirken biz ekonomik olarak geri kalmışlığa mahkum edildik. Köy Enstitüleri gibi denemeler ideoloji yükleme aracı haline getirildiği için hüsranla sonuçlandı. 28 Şubat zihniyetinin hançer gibi eğitim sistemimize sapladığı kat sayı uygulamasının olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz. Anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemimiz çıkmaza sürüklendi. Ülkemizin tepesinde kara bulutlar dolaşıyor. İnsanlarımızın geleceğe dair umutları zayıflıyordu. Türkiye'yi 4 ana unsur üzerinde yükseltmeye karar verdik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet...

"15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPIYORUZ"

Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz. Eğitimin ikinci plana atılmasına izin vermedik. Hazırladığımız bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. Kız öğrencilerimize yönelik baskıcı uygulamaları kaldırarak eğitime katılımlarını artırdık. Kız ve erken çocuklarımız eşit olarak eğitime erişebilir durumdadır. Bazı çevrelerin kız çocuklarının eğitime ulaşmasıdan rahatsızlık duyduğunu biliyoruz.

"MESLEKİ EĞİTİM İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi için mesleki eğitime önem veriyoruz. Geçmişin hatalarını telafi etmek zaman alır.Mesleki ve teknik alandaki tecrübemizi uluslararası taşımak için yeni adım atıyoruz. Uluslararası mesleki ve teknik liselerle gönül coğrafyamızdan gelecek gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız. Döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik Hazine kesintisini yüzde 1'e düşürdük. Meslek liselerimizin üretim kapasitelerini arttırarak eğitim almalarının önünü açıyoruz. Salgın sürecine rağmen gelirlerimiz arttı. Öğrencilerimizin okurken Asgari Ücret kadar gelir elde etmelerini de sağlayacağız.

"ÖĞRENCİLERE ÖDEME YAPILACAK"

Genç işsizlik için mesleki eğitim merkezlerimiz adımımız. 3 ay önce bu salonda bazı düzenlemeler yapacağımızı belirtmiştik. Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u yani 1276 lira ücret ödenmesini sağlayan kanun değişikliği tamamlandı. 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yarısı kadar 2126 lira ödeme yapılacak. Bu ücretlerin tamamı devlet katkısı olarak karşılanacak. Öğrencilerimizin iş kazaları ve meslek kazalarına karşı sigortasını yapacağız. Talepte ciddi artış yaşandı. Yıl sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezlerine dahil etmeyi planlıyoruz.

"BİZ NEDEN BAŞARMAYALIM?"

Özel sektörün destek vermediği mesleki ve teknik eğitim başarıya ulaşamaz. OSB'de yer alan tüm sektörlerimiz eğitim süreçlerine dahil olacak. Genç işsizlik oranının düşmesinde önemli rol oynayacak. Bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum. Artık şu gerçeği göreceğiz; Organize sanayi bölgelerinin içinde okullar…

Dolayısıyla stajlarını her yönüyle okulundan hemen organize sanayi bölgesindeki işine giderek gerçekleştiren siz gençler… Bunu Çin, Japonya başarıyor… Biz neden başarmayalım? Aynısını biz de yapacağız."

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