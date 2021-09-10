Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvimi yayınladı. Atamaların öncelikli olarak 2020'liler yerine 2021'lilere verilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

EĞİTİM 10.09.2021, 11:58
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba gecesi müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

ÖNCELİK 2021'LİLERE VERİLİNCE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Atama takviminde yer alan "Atama işleminde 2020-2021 KPSS puanları ile başvurular alınacaktır" ifadesi ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Takvime göre atama işleminde önceliğin 2020'lilerde olması gerekirken, 2021'lilere verilmesine tepki gösteren çok sayıda kullanıcı özellikle Twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.

 İSTİFA ÇAĞRISI TWITTER'DA TT OLDU

107 bin öğretmen açığı olmasına rağmen 15 bin atama yapılacak olmasından dolayı tepkili olan çok sayıda öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i istifaya davet etti. 2020 ve 2021 KPSS'ye girenlerin haklarının çiğnendiğini öne süren binlerce tepki paylaşımı sonrasında "#MahmutÖzerİstifa" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

kaynak:sondakika

#MEB #mahmut özer #Milli Eğitim Bakanı #atama
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