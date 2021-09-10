Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi
Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvimi yayınladı. Atamaların öncelikli olarak 2020'liler yerine 2021'lilere verilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba gecesi müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.
ÖNCELİK 2021'LİLERE VERİLİNCE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Atama takviminde yer alan "Atama işleminde 2020-2021 KPSS puanları ile başvurular alınacaktır" ifadesi ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Takvime göre atama işleminde önceliğin 2020'lilerde olması gerekirken, 2021'lilere verilmesine tepki gösteren çok sayıda kullanıcı özellikle Twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.
107 bin öğretmen açığı olmasına rağmen 15 bin atama yapılacak olmasından dolayı tepkili olan çok sayıda öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i istifaya davet etti. 2020 ve 2021 KPSS'ye girenlerin haklarının çiğnendiğini öne süren binlerce tepki paylaşımı sonrasında "#MahmutÖzerİstifa" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.
kaynak:sondakika
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0