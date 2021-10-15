ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanları taban puanları nedir?
ATA üniversitesi ek yerleştirme boş kontenjan taban puanlatrı açıklandı Peki ATA üniversitesi boş kontenjan taban puanları nedir?
ATA üniversitesi ek yerleştirme boş kontenjan taban puanlatrı açıklandı Peki ATA üniversitesi boş kontenjan taban puanları nedir?
Eğitim ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanları taban puanları
ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanları taban puanları
Üniversite kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonra üniversitelerin boş kalan bölümlerine YKS 1. ek yerleştirme yapıldı. YKS 1. ek yerleştirme başvurusu 20-23 Eylül tarihleri arasında alındı. YKS 1. yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 1 Ekim 2021 tarihinde açıklandı. YKS birinci ek yerleştirme ile kayıt hakkı elde eden adaylar ise 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. YKS 1. ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları için ÖSYM’ye çevrilmişti.
ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme başvurusu ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) ek yerleştirme boş kontenjanları taban puanları
ATA AÖFAcil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT puanı 218.06092
ATA AÖF Adalet (Açıköğretim) TYT puanı 246.65581
ATA AÖFBankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT puanı 198.36183
kaynak:yeniakit
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1