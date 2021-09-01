AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları

Açık öğretim ek sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar AÖL ek sınavlar AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte AÖL ek sınav sonuçları ve detayları.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL ilk ek sınavlar 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖL ek sınav sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. 29 Ağustos'a kadar uzatılan AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanma süresi de uzamış gibi görünüyor. Fakat ilk ek sınava giren AÖL öğrencileri sonuçlar için heyecanlı. İşte AÖL ek sınav sonuçları detayları...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları merakla bekliyorlar. AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak henüz belli olmadı. 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler için ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştı. Bu sebeple AÖL sınav sonuçlarının açıklanması eylül ayı içerisinde bekleniyor.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL ek sınav sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öncelikle MEB tarafından AÖL internet sitesi tarafından duyurulacak. AÖL ek sınav sonuç duyurusunun ardından "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılacakdır. AÖL öğrencileri T.C. kimlik numarası veya AÖL öğrenci numarası-şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.