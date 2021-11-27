Öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınav tarihleri ne zaman sınavlar online mı olacak? Hangi tarihler arasında güz dönemi sınavları olacaktır? AÖL güz dönemi sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online yapılmayacak mı? Online yapılacak olan dersler hangileri? Online yapılmayacak ders sınavları hangileri?

AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman ayın kaçında? Eğitim hayatlarını açık öğretim lisesinde sürdürenler 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

Açık lise öğrencileri 1.dönem sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, 1.dönem AÖL sınavları ne zaman hangi gün yapılacak?

AÖL öğrencileri 1.dönem sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Açık Öğretim Ortaokulu, 1. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır pek çok sınav çevrimiçi yani online olarak yapıldı. AÖL öğrencileri bu sene de sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. 4-5 Aralık'ta yapılacak olan sınavların yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan öğrenciler 1 Aralık itibariyle sınav merkezlerini öğrenebilecek.