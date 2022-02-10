AÖL sınavları internetten mi yapılacak? MEB'den 2. dönem sınavlarıyla ilgili kritik karar!

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimini paylaştı. Açıktan lise eğitimi alan milyonlarca öğrencinin katılacağı 2. dönem sınav tarihleri de belli oldu. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat'ta sona erecek. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler gündemlerine sınav tarihlerini aldı. MEB Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağını duyurdu. Peki AÖL sınavları online mı, yoksa yüz yüze mi yapılacak? İşte Mart ayında yapılacak sınavla ilgili tüm detaylar..

EĞİTİM 10.02.2022, 16:19
AÖL sınavları internetten mi yapılacak? MEB'den 2. dönem sınavlarıyla ilgili kritik karar!

AÖL sınav tarihleri kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesine kısa bir zaman kala öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında uygulanacak Açık Lise İOKBS, LGS gibi sınavların düzenleneceği tarihleri duyurdu. MEB Açık Öğretim Lisesi sınavlarında yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyordu.

1. Dönem sınavlarının online yapılması nedeniyle öğrenciler, 2. Dönem sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Açık Lise sınavlarında öğrenciler 20 soru yöneltilirken ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Mart ayında yapılacak sınavlarla ilgili MEB kritik bir karara imza attı. Peki AÖL sınavları online mi yapılcak? İşte yapılan sınav açıklaması…

Milli Eğitim Bakanlığı Takvimi Açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi yayınladı. Açık Öğretim Okulları sınav Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Sınavların yapılacağı güne ve tam saate ulaşmak isteyen öğrenciler kafa karışıklığı yaşarken beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığından geldi. MEB’den yapılan açıklamada ‘’Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-sınav olarak yapılacaktır. İfadeleri kullandı.

Mart ayında yapılacak sınavlar ehliyet sınavlarında olduğu gibi randevu alınarak gerçekleştirilecek. E-sınava katılacak öğrenciler, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde sınavlara katılacaktır.

Kayıt Yenileme İşlemleri 11 Şubat’ta Sona Erecek!

Kayıt yenileme tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı değişikliğe gitti. Yayınlanan duyuruda Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyen öğrenciler ve kayıt işlemlerinin aynı tarihe denk gelmesi sebebiyle yoğunluk oluşmaması için kayıtların tüm öğrenciler için 11 Şubat’a uzatıldığı bilgisi paylaşıldı. Kayıt yenileme yapmayan adaylar II. Dönem sınavlarına katılmayacaklar.

AÖL kayıt yenileme işlemleri ders seçimi ve kayıt yenileme ücretinin yatırılması şeklinde gerçekleştirilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırı olmaksızın varsa önce alt dönemde başarısz olunan veya ortak zorunlu dersleri seçecek. 18 yaşından küçük adaylar ise önce başarısız oldukları derslerle beraber zorunlu dersleri seçe bilecek. Adaylar en fazla 12 ders seçimi yapabilir. Ders seçimi işlemi yapmayan adayların ders atamaları otomatik yapılacak.

AÖL Kayıt Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen adaylar sınav ücretlerini ödememeleri durumunda sistem üzerinden öğrencilik durumu aktif hale gelmez. Bu durumda öğrenciler sınavlara katılamazlar. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakalnlığı AÖL kayıt yenileme ücretini 50 tl olarak belirledi. Adaylar ayrıca Halk Eğitimi hesaplarına 5 tl’lik kayıt bedelini yatırarak, kayıt yenileme işlemlerini tamamlaya bilirler.

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