AÖL nasıl tercih yapılır? Açık lise tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini diğer öğrencilerle birlikte e-Okul sisteminde açılan tercih sistemi üzerinden yapabilecek olup, herhangi bir sebeple e-Okul sistemi üzerinden tercih yapmayan ve/veya yapamayan öğrenciler ise bu kılavuz ekinde yer alan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2”yi doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 (06500) TeknikokullarYenimahalle/ANKARA adresine 16 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir.

Tercihlerden ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinden sınavla öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sistemi üzerinden tercih başvurusu yapan öğrencilerin ayrıca bu kılavuz ekinde yer alan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐ 2”yi doldurmak suretiyle APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile yapacakları başvurular dikkate alınmayacaktır.

Açık öğretim ortaokulu tercihleri nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sisteminde tercih yapamayacak olup, yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacaktır.yeniakit