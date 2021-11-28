Hafta sonu sınavların yapılmasının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF vize sınav sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Bugün başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) vize sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde 4 oturumda tamamlanacak. AÖF sınavlarına giren öğrenciler şimdiden sonuçlarını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili araştırma yapan pek çok kişi, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

AÖF vize sınavları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 Sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilecek.

Koronavirüs önlemleri altında yapılan sınavda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAVLARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Önceki yıllarda sonuçlar birkaç hafta içinde ilan edilmişti.

kaynak:türkgün