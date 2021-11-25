AÖF sınav giriş yerleri indir? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Milyonlarca öğrencisi olan açıköğretim fakültesinin kayıt yenileme tarihi bugün son mu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri araştırılıyor. 27 Eylül'de başlayan 2021 AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç parası hangi bankadan ödenecek? 

EĞİTİM 25.11.2021, 08:13 25.11.2021, 08:22
AÖF sınav giriş yerleri indir? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Milyonlarca öğrencisi olan açıköğretim fakültesinin kayıt yenileme tarihi bugün son mu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri araştırılıyor. 27 Eylül'de başlayan 2021 AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç parası hangi bankadan ödenecek? 

Geri sayım başladı! AÖF kayıt yenileme 2021 ne zaman bitecek, son gün ne? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup bir üniversite daha okumak isteyen adaylar AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi İkinci üniversite kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül itibarıyla başladığını duyurdu. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme hakkında merak edilenler

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Sistemleri üzerinden yayınladığı 24 Eylül 2021 tarihli duyuru ile 2021 AÖF kayıt yenileme süreci ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

Kayıt yenileme işlemleri;

27 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı.

2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 22:00’da sona erecek.

AÖF kayıt yenileme kapsamında öğrenciler sistem üzerinden ders seçimini yapmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME DÖNEM ÖĞRENİM ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

DÖNEM ÜCRETİ VE ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖDEMELERİNİ YAPMAYANLAR KAYIT YENİLEYEBİLİR Mİ?

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;

▪ AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0 850 200 46 10 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak,

▪ Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,

▪ www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri : 27 Eylül 2021-07 Ocak 2022 (15 Hafta)

#AÖF
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