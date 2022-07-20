Anne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gerçekten 1 milyona ulaşan bir mesleki eğitim merkezini kurguladığımız zaman 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriği tarihe karışmış olacak" dedi. Açıklamasının devamında velilere uyarıda bulunan Bakan Özer, "Velilerimiz eğer isterse okullara, okul aile birliklerine bağış yapabilirler ama bağışla okul kayıtları arasında hiçbir zorunluluk ilişkisi yok" dedi.

"OKULLAŞMA ORANLARINI ARTIRMAK İÇİN DEVASA YATIRIMLAR YAPILDI"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda, milli eğitim müdürleri ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Mahmut Özer, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle geçen yıl salgın döneminde özveriyle çalışan eğitim camiasına teşekkürlerini iletti.

Son 20 yılda eğitimde dönüşümlerin yaşandığını aktaran Özer, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak için devasa yatırımlar yapıldığını aktardı.

"BUGÜN 855 BİN DERSLİK OLAN BİR EĞİTİM SİSTEMİNE SAHİBİZ"

Türkiye'de 2000'li yıllarda yaklaşık 300 bin derslik olduğunu hatırlatan Özer, "Bugün 855 bin derslik olan bir eğitim sistemine sahibiz. Yani yaklaşık 1 milyon dersliği olan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Bu yatırımlar gerçekten okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarında ciddi bir sıçramaya vesile oldu." dedi.

"10-11 AYDA YÜZDE 78 OLAN ORANI YÜZDE 93'E ÇIKARTTIK"

Özer, 2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 bine yakın öğretmen varken bugün öğretmen sayısının 1,2 milyona ulaştığını, 750 bin öğretmenin son 20 yılda eğitim sistemine dahil olduğunu belirtti.

Eğitimin tüm kademelerinde önemli mesafe alınırken, okul öncesinde istedikleri noktada olmadıklarını belirten Özer, 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 3 yaşta yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaştaki yüzde 35'i yüzde 70'e ve 5 yaştaki yüzde 78 olan oranı ise yüzde 100'e eriştirmek istediklerini ifade ederek, "Ne zaman yapalım bunu? 2022 yılı içerisinde. Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin tane yeni anaokulunu yapmak için yola çıktık ve 40 bin tane de yeni ana sınıfını yapmak için.10 aylık kısa süre 758 tane bağımsız anaokulunu ve 9 bin tane de yeni ana sınıfını hizmete aldık. 10-11 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 93'a çıkarttık." dedi.

BAKAN ÖZER DUYURDU! TARİH OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için sektörün tüm temsilcileriyle iş birliği yaptığını belirten Özer, mesleki eğitimi 28 Şubat'ın getirmiş olduğu travmalardan kurtardıklarını ifade etti.

Ülkenin en kritik problemi olan genç işsizlik oranını düşürmek için çok önemli bir mekanizmayı devreye aldıklarını dile getiren Özer, "Gerçekten 1 milyona ulaşan bir mesleki eğitim merkezini kurguladığımız zaman 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriği tarihe karışmış olacak. Artık mesleki eğitim, başarı hikayeleriyle yaptığı güzel projelerle, güzel uygulamalarla kendisinden söz ettiren bir eğitim türüne dönüşmüş bulunacak." ifadelerini kullandı.

Attıkları adımların sahaya çok iyi yansıdığını belirten Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişim anlamında en iyi yerlere gelmesi için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Özer, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi hazırlıklarına erken başladıkları, amaçlarının okulların tüm ihtiyaçlarını bakanlık olarak karşılamak olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Tüm eksikliklerimizi gidererek çok güçlü bir şekilde bir başlangıç yapabilmek. Bunun için buraya gelmeden önce il müdürümüz sizlerden gelen talepleri de dikkate alarak temizlikten kırtasiye, küçük onarımlardan donatım ihtiyacına kadar hangi okulun ne kadar ihtiyacı varsa onunla ilgili bir çalışma yaptılar. Bugün tüm okullarımızda, İzmir'imizdeki tüm okullarımızda 200 milyonu kırtasiye, 150 milyonu temizlik, 80 milyonu küçük onarım ve 170 milyonu donatım olmak üzere 600 milyon liralık yatırımı tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Sadece bununla da yetinmiyoruz; 400 milyonluk büyük onarımda bugün itibariyle açıkladık. Dolayısıyla 600 milyon ve 400 milyon da koyduğumuz zaman 1 milyar liralık bir eğitim öğretime hazırlık bütçesini İzmir'imize tüm okullarımıza aktarmış bulunuyoruz."

"BAĞIŞLA KAYIT ARASINDA HİÇBİR ZORUNLULUK İLİŞKİSİ YOK"

Mahmut Özer, bakanlık olarak okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduklarını kaydederek, şöyle dedi:

"Velilerin özellikle kayıtlarda bağış gibi sizleri de rahatsız eden süreçlerle karşılaşmasını istemiyoruz. Velilerimiz eğer isterse okullara, okul aile birliklerine bağış yapabilirler ama bağışla okul kayıtları arasında hiçbir zorunluluk ilişkisi yok. Çünkü biz bakanlık olarak tüm okullarımızın ihtiyacını karşılayabilecek gücümüz de var bütçemiz de var."

Özer, sadece bununla yetinmeyeceklerini, aynı zamanda okulların temizlik ve güvenlikle ilgili tüm illere sürprizleri açıklayacaklarını aktardı.

Okul idarecilerinin her türlü talebini karşılayabilecek güçleri olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

"Okul iklimini güçlendirecek, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin çok daha sağlıklı ortamda akran zorbalığının olmadığı, şiddetinin olmadığı bir okul ikliminde çalışacakları bir ortamı güçlendirmek aynı zamanda öğrencilerimizi de çok sağlıklı ortamlarda eğitim almasını sağlayabilmek. Şu algıyı tüm Türkiye'de kırmak istiyoruz. 'Bakanlık okulların ihtiyacını karşılardı, bakanlık, okulları, okul aile birliklerine mahkum ediyor, işte öğretmenler, velilerin bağışlarına mahkum ediyor.' Hayır. İstanbul'da da Ankara'da, İzmir'de Kars'ta neresi olursa olsun Türkiye'nin tüm noktalarındaki tüm okullarımızın ihtiyacını biz karşılayacağız."

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